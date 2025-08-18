D. Pedro I terá interdições noturnas para obras de pavimento

A Rodovia D. Pedro I (SP-065) terá obras de recuperação do pavimento nesta semana em pontos de Campinas, Atibaia e Valinhos. As intervenções acontecem sempre no período noturno, entre 22h e 5h, de segunda (18) a sexta-feira (22), para reduzir o impacto no trânsito.

Em Atibaia, o trabalho será na pista sul (sentido Jacareí), com bloqueio da faixa da direita. A primeira interdição ocorre no km 70, nesta segunda-feira, e a segunda no km 74, próximo ao entroncamento com a Rodovia Fernão Dias (BR-381), na quarta-feira.

Em Campinas, motoristas devem ficar atentos ao fechamento de alças. Na terça-feira (19), será bloqueada a alça de acesso da pista expressa para a marginal no km 137, sentido Anhanguera. Quem segue para a SP-332 Prof. Zeferino Vaz deverá antecipar o acesso à marginal, última opção no km 135.