Campinas abre leilão com 1,9 mil veículos no pátio da Emdec

O segundo leilão de 2025 do Pátio Municipal de Campinas começa nesta terça-feira (19) com 1.952 veículos disponíveis. A iniciativa é organizada pela Emdec em parceria com o Detran-SP e acontece de forma online, pela plataforma sumareleiloes.com.br.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Do total, 775 veículos estão classificados como conservados, com direito à documentação, sendo 320 carros, 454 motos e um micro-ônibus. A sessão pública desses lotes abre às 9h desta terça e se encerra no dia 25 de agosto, às 18h.

Outros 660 veículos foram classificados como sucata aproveitável e 171 como sucata aproveitável com motor inservível. Já os 346 veículos restantes, entre carros, motos e um pesado, entram na categoria de sucata inservível, destinados apenas à reciclagem. As disputas desses lotes acontecem entre os dias 26 de agosto e 1º de setembro.