Unicamp abre seleção para vagas remanescentes de 2026

A Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abriu as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2026. São oferecidas 888 vagas em 50 cursos de graduação, e os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto, exclusivamente pelo site da Comvest. A taxa é de R$ 220, com pagamento até 29 de agosto.

Podem participar alunos já matriculados na Unicamp, desde que o curso pretendido seja diferente do atual; estudantes de outras instituições nacionais ou estrangeiras; e também portadores de diploma de nível superior reconhecido em área distinta. O edital completo está disponível online.

O processo terá duas fases eliminatórias e classificatórias: a Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT) e a Prova de Conhecimentos Específicos (PCE). Para alguns cursos, como Artes Visuais, haverá ainda provas de habilidades específicas, entre os dias 3 e 5 de dezembro, junto ao Vestibular Unicamp.