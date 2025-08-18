18 de agosto de 2025
EDUCAÇÃO SUPERIOR

Unicamp abre seleção para vagas remanescentes de 2026

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Comvest abre inscrições para 888 vagas em 50 cursos de graduação na Unicamp.
Comvest abre inscrições para 888 vagas em 50 cursos de graduação na Unicamp.

Comissão Permanente para os Vestibulares da Unicamp (Comvest) abriu as inscrições para o Processo Seletivo de Vagas Remanescentes 2026. São oferecidas 888 vagas em 50 cursos de graduação, e os interessados podem se inscrever até o dia 25 de agosto, exclusivamente pelo site da Comvest. A taxa é de R$ 220, com pagamento até 29 de agosto.

Podem participar alunos já matriculados na Unicamp, desde que o curso pretendido seja diferente do atual; estudantes de outras instituições nacionais ou estrangeiras; e também portadores de diploma de nível superior reconhecido em área distinta. O edital completo está disponível online.

O processo terá duas fases eliminatórias e classificatórias: a Prova de Leitura e Interpretação de Textos (PLIT) e a Prova de Conhecimentos Específicos (PCE). Para alguns cursos, como Artes Visuais, haverá ainda provas de habilidades específicas, entre os dias 3 e 5 de dezembro, junto ao Vestibular Unicamp.

A PLIT e a PCE acontecem em 12 de outubro, com locais de prova divulgados em 3 de outubro. A PLIT será aplicada apenas em Campinas e terá 10 questões objetivas — seis de Língua Portuguesa e quatro de Inglês. A PCE contará com 10 questões objetivas e cinco dissertativas, de acordo com a área do curso.

A lista de convocados para a análise curricular, que selecionará até três vezes o número de vagas disponíveis em cada curso, será publicada em 24 de outubro. Já a relação de aprovados para matrícula sai em 9 de janeiro de 2026, com registro remoto no dia 12 de janeiro, mediante envio digital de documentos.

