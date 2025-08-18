Homem sofre queimaduras em 90% do corpo após incêndio em Sumaré

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na Rua Julio Barijan, no Jardim Picerno I, em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (18), deixando um homem com 90% do corpo queimado. O fogo começou por volta das 5h da manhã.

Imagens feitas por moradores mostram o homem tentando se abrigar nos fundos da casa, enquanto as chamas consumiam a fachada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio.

Segundo os bombeiros, o acúmulo de entulhos, roupas e madeira dentro do imóvel pode ter intensificado o fogo. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.