Homem sofre queimaduras em 90% do corpo após incêndio em Sumaré

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na Rua Julio Barijan, no Jardim Picerno I, em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (18), deixando um homem com 90% do corpo queimado. O fogo começou por volta das 5h da manhã.
Imagens feitas por moradores mostram o homem tentando se abrigar nos fundos da casa, enquanto as chamas consumiam a fachada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio.
Segundo os bombeiros, o acúmulo de entulhos, roupas e madeira dentro do imóvel pode ter intensificado o fogo. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.
O SAMU informou que a vítima foi encontrada consciente, mas com queimaduras graves nas vias respiratórias, o que exigiu intubação de emergência.
O homem foi levado a um hospital da região, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré.