18 de agosto de 2025
ACIDENTE

Homem sofre queimaduras em 90% do corpo após incêndio em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Residência pegou fogo no Jardim Picerno I, em Sumaré, na madrugada desta segunda (18). Vítima teve 90% do corpo queimado e está em estado grave.
Um incêndio de grandes proporções atingiu uma residência na Rua Julio Barijan, no Jardim Picerno I, em Sumaré, na madrugada desta segunda-feira (18), deixando um homem com 90% do corpo queimado. O fogo começou por volta das 5h da manhã.

Imagens feitas por moradores mostram o homem tentando se abrigar nos fundos da casa, enquanto as chamas consumiam a fachada. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio.

Segundo os bombeiros, o acúmulo de entulhos, roupas e madeira dentro do imóvel pode ter intensificado o fogo. A causa do incêndio ainda não foi divulgada.

O SAMU informou que a vítima foi encontrada consciente, mas com queimaduras graves nas vias respiratórias, o que exigiu intubação de emergência.

O homem foi levado a um hospital da região, mas não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde. O caso foi registrado no plantão policial de Sumaré.

