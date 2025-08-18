Acidente na Anhanguera mata motociclista em Americana

Um motociclista morreu após um acidente na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, na tarde de domingo (17). A colisão ocorreu por volta das 12h25, na altura do km 127, no sentido interior-capital.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, a vítima pilotava uma Honda Twister quando atingiu a traseira de um caminhão carregado com 74 toneladas de milho. Com a batida, o condutor foi arremessado ao acostamento e chegou a ser levado para atendimento médico, mas teve o óbito confirmado minutos depois. O motorista do caminhão não se feriu.

O atendimento mobilizou equipes da concessionária Autoban, que interditaram o acostamento no trecho por cerca de quatro horas. A moto foi recolhida para o posto da corporação no km 128.