Acidente com Harley-Davidson deixa um morto na Bandeirantes

Um acidente registrado na tarde deste domingo (17) na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Itupeva, deixou um motociclista morto e o garupa em estado grave. Segundo a concessionária Autoban, que administra o trecho, o condutor da Harley-Davidson sofreu um mal súbito, perdeu o controle e bateu contra a defensa metálica no km 71, sentido sul, por volta das 15h10.

Após a colisão, a moto tombou no canteiro central. O motociclista chegou a ser socorrido, mas morreu no pronto-socorro. Já o passageiro foi levado em estado grave para atendimento médico.

Durante a ocorrência, a faixa 3 e o acostamento ficaram interditados, provocando 5 km de congestionamento entre os km 76 e 71. O tráfego foi liberado gradualmente até o início da noite, com normalização por volta das 19h10.