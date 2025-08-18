CPAT de Campinas inicia a semana com mais de 600 vagas de emprego

O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) de Campinas iniciou a semana com mais de 600 oportunidades de emprego em diversas áreas e níveis de escolaridade. Há vagas para mercados, empresas de ferramentas, soldas, comércios, entre outros.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Campinas ou diretamente nas unidades do CPAT.

Os interessados devem comparecer a uma das unidades do CPAT em Campinas portando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado. O atendimento ocorre em três locais: