OPORTUNIDADE

CPAT de Campinas inicia a semana com mais de 600 vagas de emprego

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
CPAT Campinas está com mais de 600 vagas
CPAT Campinas está com mais de 600 vagas

O Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) de Campinas iniciou a semana com mais de 600 oportunidades de emprego em diversas áreas e níveis de escolaridade. Há vagas para mercados, empresas de ferramentas, soldas, comércios, entre outros.

A lista completa de vagas pode ser consultada no site oficial da Prefeitura de Campinas ou diretamente nas unidades do CPAT.

Os interessados devem comparecer a uma das unidades do CPAT em Campinas portando documento de identidade, CPF, carteira de trabalho e currículo atualizado. O atendimento ocorre em três locais:

  • Unidade Centro: Avenida Campos Salles, 427 | 2ª a 6ª, das 7h30 às 16h30
  • Unidade Ouro Verde: Avenida Ruy Rodrigues, 3.900 | 2ª a 6ª, das 8h às 16h
  • Unidade Campo Grande: Rua Manoel Machado Pereira, 902 | 2ª a 6ª, das 8h às 16h

