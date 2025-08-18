18 de agosto de 2025
QUE ABSURDO

Homem é preso ao tentar furtar botijão de gás de idosa

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Suspeito foi flagrado dentro da residência após idosa ouvir barulhos no quintal.
Na noite de sexta-feira (15), a Polícia Militar prendeu um homem acusado de tentar furtar uma residência no Centro de Mogi Guaçu. A ação ocorreu após uma idosa acionar o 190 ao ouvir barulhos suspeitos no quintal de sua casa.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram o portão aberto e o suspeito dentro do imóvel. Ele havia usado um martelo para quebrar parte da varanda e já tinha separado um botijão de gás para levar, mas acabou surpreendido pela equipe.

Assustada, a moradora contou que preferiu não sair sozinha para verificar os ruídos e acionou a PM. O homem foi levado à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado. Em seguida, ele foi encaminhado à cadeia, onde permanece preso à disposição da Justiça.

