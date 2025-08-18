18 de agosto de 2025
Semana começa com tempo estável e sem previsão de chuvas

Por Thiago Rovêdo
Semana começa com tempo firme na região de Campinas
O tempo segue estável em praticamente todo o Estado pelos próximos dias, com temperaturas relativamente elevadas ao longo do dia. A segunda-feira (19) na RMC (Região Metropolitana de Campinas) amanheceu com tempo limpo e terá predomínio de Sol.

Além do tempo estável, a URA (Umidade Relativa do Ar) terá valores mínimos ficando entre 10 e 20% em amplas áreas do estado, sendo necessários cuidados com a hidratação e com relação aos incêndios e queimadas, cujo risco vem se elevando devido aos vários dias sem chuva expressiva.

Até o momento, não há expectativa de chuvas pelo menos até o final da semana. A próxima semana deverá ser marcada por tempo quente e seco, com temperaturas que deverão superar a marca dos 30°C, especialmente a partir da quarta-feira.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

