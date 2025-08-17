Homem é preso por guardar motos roubas dentro de casa

Um homem foi preso em flagrante por receptação na noite de sábado, 16, em Campinas. Ele foi encontrado pela Guarda Municipal com duas motocicletas roubadas dentro de uma residência.

Segundo a Guarda Municipal, a ocorrência começou quando um morador acionou a corporação logo após ser assaltado por dois homens armados. Com os dados do rastreador, os agentes chegaram ao endereço indicado.

No imóvel, os guardas localizaram uma moto escondida e outra já parcialmente desmontada. As peças estavam guardadas em caixas de papelão, junto a ferramentas usadas para a desmontagem. A confirmação de que os veículos eram roubados ocorreu por meio do número do chassi.