RECEPTAÇÃO

Homem é preso por guardar motos roubas dentro de casa

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/GM
Motos foram recuperadas pela Guarda Municipal
Um homem foi preso em flagrante por receptação na noite de sábado, 16, em Campinas. Ele foi encontrado pela Guarda Municipal com duas motocicletas roubadas dentro de uma residência.

Segundo a Guarda Municipal, a ocorrência começou quando um morador acionou a corporação logo após ser assaltado por dois homens armados. Com os dados do rastreador, os agentes chegaram ao endereço indicado.

No imóvel, os guardas localizaram uma moto escondida e outra já parcialmente desmontada. As peças estavam guardadas em caixas de papelão, junto a ferramentas usadas para a desmontagem. A confirmação de que os veículos eram roubados ocorreu por meio do número do chassi.

Durante a abordagem, o suspeito admitiu que recebeu R$ 200 para armazenar cada motocicleta. Ele foi conduzido à 2ª Seccional de Campinas, onde permanece à disposição da Justiça.

As duas motos recuperadas foram levadas à delegacia e devolvidas aos donos.

