A Emdec começou a registrar e autuar infrações de trânsito por videomonitoramento na avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, a partir desta segunda-feira, 15 de dezembro. Os equipamentos foram instalados em dois pontos da via, nos sentidos Campinas–Viracopos e Viracopos–Campinas.

As câmeras têm visão panorâmica de 360 graus e serão operadas de forma remota por agentes da mobilidade urbana, diretamente do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). A autuação será feita com base nas imagens captadas em tempo real.

Segundo a Emdec, a principal infração registrada durante a fase de testes foi o estacionamento irregular, especialmente de veículos particulares e de transporte por aplicativo. Parar fora dos locais permitidos compromete a fluidez do trânsito e aumenta o risco de acidentes, em uma via que concentra grande volume de veículos e circulação de ônibus.