A Emdec começou a registrar e autuar infrações de trânsito por videomonitoramento na avenida José Amgarten, principal acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, a partir desta segunda-feira, 15 de dezembro. Os equipamentos foram instalados em dois pontos da via, nos sentidos Campinas–Viracopos e Viracopos–Campinas.
As câmeras têm visão panorâmica de 360 graus e serão operadas de forma remota por agentes da mobilidade urbana, diretamente do Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte (CCO). A autuação será feita com base nas imagens captadas em tempo real.
Segundo a Emdec, a principal infração registrada durante a fase de testes foi o estacionamento irregular, especialmente de veículos particulares e de transporte por aplicativo. Parar fora dos locais permitidos compromete a fluidez do trânsito e aumenta o risco de acidentes, em uma via que concentra grande volume de veículos e circulação de ônibus.
Entre 2024 e 2025, a José Amgarten registrou quatro sinistros, sendo dois com vítimas feridas, conforme dados do CCO, que reúne cerca de 30% das ocorrências viárias do município.
Estacionamento proibido
O trecho conta com sinalização regulamentada de “Estacionamento Proibido” (placa R-6a). A parada é permitida apenas pelo tempo estritamente necessário para embarque e desembarque. O descumprimento configura infração média, com multa de R$ 130,16, quatro pontos na CNH e possibilidade de remoção do veículo.
Para reforçar a orientação aos motoristas, foram instaladas placas informando a fiscalização por câmeras ao longo da avenida.
Radares e transporte público
Além do videomonitoramento, a via conta com radares nos dois sentidos, que fiscalizam o limite de velocidade de 70 km/h. O corredor também é utilizado por cinco linhas do transporte público: 187, 188, 193, 196 e 198, que conectam bairros da região ao aeroporto.
Fiscalização remota em números
Campinas possui atualmente 13 pontos de fiscalização por câmeras, concentrados na região central e nos eixos das avenidas Amoreiras e Lix da Cunha. Entre janeiro e novembro de 2025, o sistema registrou 17,9 mil infrações.
As mais recorrentes foram:
- Transposição de pista: 12,8 mil
- Circulação em faixa exclusiva de ônibus: 3,3 mil
- Conversão proibida à esquerda: 528
- Estacionamento em local proibido: 490
- Avanço de sinal vermelho: 39
Além das autuações, o sistema permite ações preventivas, como identificação de acidentes em andamento, veículos quebrados, vazamentos, animais na pista e interferências no viário.