Emdec faz operação especial para jogo entre Ponte e Itabaiana

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação de trânsito para a partida entre Ponte Preta e Itabaiana, em Campinas. O jogo será neste sábado (16), a partir das 17h, no Estádio Moisés Lucarelli e é válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

As ações da Emdec começaram na madrugada do sábado, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Fernando Costa e Capitão Pedro de Alcântara. A partir das 7h, uma viatura da Emdec passou em vistoria para coibir estacionamentos nestas áreas.

A partir das 15h, ocorrem bloqueios viários no entorno do estádio. Serão nove pontos de bloqueios totais.