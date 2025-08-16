Emdec faz operação especial para jogo entre Ponte e Itabaiana

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) fará uma operação de trânsito para a partida entre Ponte Preta e Itabaiana, em Campinas. O jogo será neste sábado (16), a partir das 17h, no Estádio Moisés Lucarelli e é válido pela 17ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.
As ações da Emdec começaram na madrugada do sábado, com a reserva de vagas em trechos das ruas Casper Líbero, Fernando Costa e Capitão Pedro de Alcântara. A partir das 7h, uma viatura da Emdec passou em vistoria para coibir estacionamentos nestas áreas.
A partir das 15h, ocorrem bloqueios viários no entorno do estádio. Serão nove pontos de bloqueios totais.
Os fechamentos ocorrem nos acessos para:
rua Casper Líbero, pelas vias Afonso Pena, Frei José de Monte Carmelo, Salvador Caruso e Fernando Costa;
cruzamento da rua Capitão Pedro de Alcântara com Dr. Tito Joaquim de Lemos; e rua Fernando Costa com a rua Thomaz Ortale;
Também haverá trechos com bloqueios totais, em que o acesso local será permitido.
Serão seis pontos: Dr. Quirino x Proença; Luzitana x Proença; e quatro em cruzamentos da avenida Monte Castelo (com Afonso Pena, Dom Lino Deodato Rodrigues de Carvalho, Frei José de Monte Carmelo e Fernando Costa).
Seis agentes da Mobilidade Urbana estarão no local, envolvidos no esquema operacional. Além dos agentes em campo, os operadores da Central de Monitoramento de Operações, também prestarão apoio remoto ao evento, e equipes semafóricas. A previsão é de que toda a operação termine por volta de 20h.