Fim de semana será de tempo estável e Sol na região de Campinas

A previsão para o final de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) é de predomínio de sol, temperaturas em elevação, ficando entre 13 e 27°C no sábado e 14 e 28°C no domingo, e umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.

Ventos fracos durante as tardes e moderados a fortes durante as noites e começo das manhãs, quando podem baixar a sensação térmica. Até o momento, não há expectativa de chuvas pelo menos até o final da semana que vem.

A próxima semana deverá ser marcada por tempo quente e seco, com temperaturas que deverão superar a marca dos 30°C, especialmente a partir da quarta-feira.