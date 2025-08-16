16 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
BOM DIA

Fim de semana será de tempo estável e Sol na região de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Sábado em Campinas
Sábado em Campinas

A previsão para o final de semana na RMC (Região Metropolitana de Campinas) é de predomínio de sol, temperaturas em elevação, ficando entre 13 e 27°C no sábado e 14 e 28°C no domingo, e umidade relativa do ar mínima em torno de 30%.

Ventos fracos durante as tardes e moderados a fortes durante as noites e começo das manhãs, quando podem baixar a sensação térmica. Até o momento, não há expectativa de chuvas pelo menos até o final da semana que vem.

A próxima semana deverá ser marcada por tempo quente e seco, com temperaturas que deverão superar a marca dos 30°C, especialmente a partir da quarta-feira.

As informações são do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura) da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Comentários

Comentários