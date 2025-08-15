Jaguariúna constrói reservatório de 1,25 milhão de litros

A Prefeitura de Jaguariúna iniciou a construção de um reservatório com capacidade para 1,25 milhão de litros na Fazenda da Barra. A estrutura vai receber água tratada pela nova Estação de Tratamento de Água (ETA) Camanducaia, que está sendo erguida na Estrada Oscar Pereira Dias (JGR 010), em frente à Fazenda.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O projeto integra um pacote de investimentos para garantir segurança hídrica e ampliar a capacidade de distribuição no município. A ETA captará água do Rio Camanducaia, fonte inédita para o sistema local, e enviará o recurso tratado diretamente ao reservatório, de onde será distribuído para os bairros atendidos.

De acordo com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Jaguariúna (Saaeja), a nova ETA terá capacidade inicial de 50 litros por segundo, podendo chegar a 150 litros por segundo na fase final. A entrega das obras está prevista para dezembro de 2025.