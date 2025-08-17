Atendimentos a animais crescem e vacinas têm salto em Campinas

O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) registrou 17.271 atendimentos no primeiro semestre de 2025, alta de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os serviços oferecidos, o maior avanço foi na aplicação de vacinas, com 4.075 doses aplicadas, contra 2.934 em 2024, um crescimento de 39%.
Os Consultórios Veterinários Móveis, que percorrem bairros oferecendo atendimento gratuito, também tiveram aumento expressivo: 8.480 atendimentos neste ano, frente a 6.627 no mesmo período de 2024 (+27,96%). As unidades já atenderam regiões como Padre Anchieta, Vila Lemos, San Diego, Vila União, Taquaral, Vila Castelo Branco, Vila Boa Vista e Nova Europa.
O Samu Animal, responsável por resgates de emergência, passou de 315 para 398 atendimentos, uma alta de 26,3%. As adoções também subiram, de 82 para 91 cães e gatos (+10,97%).
A única queda foi no número de castrações, que passaram de 4.472 para 4.227 procedimentos. O secretário do Clima, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Braz Adegas Júnior, prevê recuperação: “Somente em julho realizamos 1.437 castrações. Em agosto, abrimos 2.400 vagas e nossa meta é fechar o ano com 25% mais procedimentos”.
A sede do DPBEA, na Vila Boa Vista, está em obras para ampliar e modernizar as instalações. Serão construídos seis novos canis com solário, dois gatis, uma sala de acolhimento, clínicas veterinárias e áreas para abrigo de cavalos. O investimento é de R$ 660 mil, proveniente de Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV).