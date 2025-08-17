Atendimentos a animais crescem e vacinas têm salto em Campinas

O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA) registrou 17.271 atendimentos no primeiro semestre de 2025, alta de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Entre os serviços oferecidos, o maior avanço foi na aplicação de vacinas, com 4.075 doses aplicadas, contra 2.934 em 2024, um crescimento de 39%.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os Consultórios Veterinários Móveis, que percorrem bairros oferecendo atendimento gratuito, também tiveram aumento expressivo: 8.480 atendimentos neste ano, frente a 6.627 no mesmo período de 2024 (+27,96%). As unidades já atenderam regiões como Padre Anchieta, Vila Lemos, San Diego, Vila União, Taquaral, Vila Castelo Branco, Vila Boa Vista e Nova Europa.

O Samu Animal, responsável por resgates de emergência, passou de 315 para 398 atendimentos, uma alta de 26,3%. As adoções também subiram, de 82 para 91 cães e gatos (+10,97%).