Operação Inverno tem maior número de atendimentos em Campinas

A 15ª semana da Operação Inverno 2025, realizada de 4 a 10 de agosto, teve o maior número de acolhimentos desde o início da campanha, em 1º de maio. Foram 686 pessoas atendidas pela Prefeitura de Campinas, por meio da equipe do SOS Rua.

O período também registrou recorde na distribuição de cobertores, com 1.389 unidades entregues. Entre os acolhidos, havia 490 homens, 89 mulheres, 32 idosos e oito pessoas LGBT+. Nenhuma recusa foi registrada. O Samim, albergue municipal, recebeu 46 pessoas na semana.

A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou que o trabalho é contínuo para proteger a população em situação de rua nos dias mais frios. A Operação Inverno segue até 30 de setembro, oferecendo acolhimento ou entrega de cobertores e encaminhamentos para saúde e assistência.