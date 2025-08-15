Operação Inverno tem maior número de atendimentos em Campinas

A 15ª semana da Operação Inverno 2025, realizada de 4 a 10 de agosto, teve o maior número de acolhimentos desde o início da campanha, em 1º de maio. Foram 686 pessoas atendidas pela Prefeitura de Campinas, por meio da equipe do SOS Rua.
O período também registrou recorde na distribuição de cobertores, com 1.389 unidades entregues. Entre os acolhidos, havia 490 homens, 89 mulheres, 32 idosos e oito pessoas LGBT+. Nenhuma recusa foi registrada. O Samim, albergue municipal, recebeu 46 pessoas na semana.
A secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, destacou que o trabalho é contínuo para proteger a população em situação de rua nos dias mais frios. A Operação Inverno segue até 30 de setembro, oferecendo acolhimento ou entrega de cobertores e encaminhamentos para saúde e assistência.
O SOS Rua funciona todos os dias: de segunda a sexta, das 8h à meia-noite; aos fins de semana e feriados, das 18h à meia-noite. A população pode acionar o serviço pelo telefone (19) 3253-4512 (das 8h às 18h) ou WhatsApp (19) 99984-6496 (das 18h às 21h).