Carlos Grimaldi terá novo bloqueio para retirada de árvores

A avenida Carlos Grimaldi, no Jardim Conceição, em Campinas, terá novo bloqueio de trânsito neste sábado (16), a partir das 8h30. A interdição será feita pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para dar continuidade à remoção de árvores invasoras, trabalho realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da CPFL Energia e do Departamento de Parques e Jardins (DPJ). A ação já havia começado na última quarta-feira (13).

O bloqueio atinge o sentido Centro-bairro, entre as ruas Circolo Italiani Unit e Carlos Serra do Amaral, em frente ao terreno onde será construído o Centro de Saúde 31 de Março, na altura do número 880.

Laudos técnicos apontaram questões ambientais e de segurança para a retirada das árvores, já que parte das copas alcança linhas de alta tensão. Como compensação ambiental, a Secretaria de Serviços Públicos vai plantar 350 árvores nativas da Mata Atlântica ao longo da avenida.