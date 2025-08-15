16 de agosto de 2025
JARDIM CONCEIÇÃO

Carlos Grimaldi terá novo bloqueio para retirada de árvores

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Google
Interdição na avenida será no sábado para remoção de árvores consideradas invasoras.
Interdição na avenida será no sábado para remoção de árvores consideradas invasoras.

avenida Carlos Grimaldi, no Jardim Conceição, em Campinas, terá novo bloqueio de trânsito neste sábado (16), a partir das 8h30. A interdição será feita pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) para dar continuidade à remoção de árvores invasoras, trabalho realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, com apoio da CPFL Energia e do Departamento de Parques e Jardins (DPJ). A ação já havia começado na última quarta-feira (13).

O bloqueio atinge o sentido Centro-bairro, entre as ruas Circolo Italiani Unit e Carlos Serra do Amaral, em frente ao terreno onde será construído o Centro de Saúde 31 de Março, na altura do número 880.

Laudos técnicos apontaram questões ambientais e de segurança para a retirada das árvores, já que parte das copas alcança linhas de alta tensão. Como compensação ambiental, a Secretaria de Serviços Públicos vai plantar 350 árvores nativas da Mata Atlântica ao longo da avenida.

Agentes da Emdec estarão no local para sinalizar, orientar motoristas e monitorar o trânsito. O desvio será pelas ruas Circolo Italiani Unit, Miguel Arnaldo Anderson, Rodrigues de Abreu, Carlos Serra do Amaral, Barão Homem de Melo e avenida Geraldo Alves Correa.

As linhas 362 (Parque Brasília I) e 369 (Parque Imperador) não serão afetadas. A ação pode ser cancelada em caso de mau tempo.

