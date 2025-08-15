Ruas do Cambuí serão fechadas para operação de obra

A Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai realizar bloqueio total da rua Dr. Diogo Prado, entre as ruas dos Alecrins e Dr. Carlos Guimarães, no Cambuí, das 7h do sábado (16) até as 17h do domingo (17).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A interdição será necessária para o desmanche de uma grua, sob responsabilidade da Byld Construtora. Também haverá bloqueio total da rua José Piccolotto, entre as ruas Dr. José Inocêncio de Campos e Dr. Diogo Prado.

Segundo a Emdec, agentes vão orientar motoristas, sinalizar e monitorar o trânsito na região durante todo o período.