INTERDIÇÃO NO CAMBUÍ

Ruas do Cambuí serão fechadas para operação de obra

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/EMDEC
Bloqueios ocorrem no fim de semana para desmanche de grua; Emdec orienta motoristas
Bloqueios ocorrem no fim de semana para desmanche de grua; Emdec orienta motoristas

Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) vai realizar bloqueio total da rua Dr. Diogo Prado, entre as ruas dos Alecrins e Dr. Carlos Guimarães, no Cambuí, das 7h do sábado (16) até as 17h do domingo (17).

A interdição será necessária para o desmanche de uma grua, sob responsabilidade da Byld Construtora. Também haverá bloqueio total da rua José Piccolotto, entre as ruas Dr. José Inocêncio de Campos e Dr. Diogo Prado.

Segundo a Emdec, agentes vão orientar motoristas, sinalizar e monitorar o trânsito na região durante todo o período.

Além dos trechos principais, haverá dois pontos de bloqueio no entorno: rua Dr. Diogo Prado x rua dos Alecrins e rua José Piccolotto x rua Dr. José Inocêncio de Campos.

Como desvio, os condutores devem utilizar a avenida Orosimbo Maia e as ruas Dr. Diogo Prado, dos Alecrins, Coronel Quirino e Dr. Carlos Guimarães.

