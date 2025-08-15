Viracopos e Instituto Anelo inauguram segundo piano no saguão

O Aeroporto Internacional de Viracopos e o Instituto Anelo inauguraram, nesta sexta-feira (15), o segundo piano disponível para uso de passageiros e visitantes. Desta vez, o instrumento ficará instalado no saguão de check-in, ao lado do Balcão de Informações, ampliando o alcance do projeto cultural iniciado em setembro de 2023, que busca aproximar a música do público e valorizar talentos formados pela instituição.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Desde o início da iniciativa, o piano instalado no saguão de embarque já proporcionou momentos únicos aos passageiros, que podem tocar livremente o instrumento e, em datas comemorativas, assistir a apresentações organizadas pelo Instituto Anelo.

Até o momento, já foram realizadas 37 apresentações da Anelo no aeroporto, com repertórios que vão do erudito ao popular, sempre com o objetivo de transformar o tempo de espera em uma experiência mais acolhedora e inspiradora. Em média, são realizadas 18 apresentações por ano em Viracopos.