Viracopos e Instituto Anelo inauguram segundo piano no saguão

O Aeroporto Internacional de Viracopos e o Instituto Anelo inauguraram, nesta sexta-feira (15), o segundo piano disponível para uso de passageiros e visitantes. Desta vez, o instrumento ficará instalado no saguão de check-in, ao lado do Balcão de Informações, ampliando o alcance do projeto cultural iniciado em setembro de 2023, que busca aproximar a música do público e valorizar talentos formados pela instituição.
Desde o início da iniciativa, o piano instalado no saguão de embarque já proporcionou momentos únicos aos passageiros, que podem tocar livremente o instrumento e, em datas comemorativas, assistir a apresentações organizadas pelo Instituto Anelo.
Até o momento, já foram realizadas 37 apresentações da Anelo no aeroporto, com repertórios que vão do erudito ao popular, sempre com o objetivo de transformar o tempo de espera em uma experiência mais acolhedora e inspiradora. Em média, são realizadas 18 apresentações por ano em Viracopos.
Para Luccas Soares, fundador e coordenador geral do Instituto Anelo, a inauguração oficial do segundo piano público em Viracopos é um momento especial, que marca a parceria. “Estamos muito felizes em poder ampliar a parceria com Viracopos, e isso fortalece um dos propósitos do Anelo que é levar a música a todos os lugares e o aeroporto é o lugar perfeito para isso acontecer”.
O projeto também reforça o compromisso de Viracopos com a responsabilidade social, ao oferecer visibilidade ao trabalho do Instituto Anelo, organização sem fins lucrativos que atua na formação musical gratuita de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social na região de Campinas.
“Além de proporcionar momentos únicos aos passageiros, essa parceria apoia o trabalho transformador do Instituto Anelo, que contribui para o desenvolvimento de jovens talentos e amplia o acesso à cultura”, destacou o diretor de Operações de Viracopos, Marco Beme.