Veranico traz calor acima dos 30 °C para Campinas; saiba quando

A próxima semana marca uma mudança brusca no clima de Campinas e região. Após dias de frio intenso, o calor retorna com força, impulsionado pelo fenômeno conhecido como veranico. A previsão indica máximas acima dos 30 °C por vários dias consecutivos, com sol forte e baixa umidade do ar.

Segundo a Climatempo, o veranico ocorre quando uma massa de ar seco e quente se instala e bloqueia a entrada de frentes frias, alterando o padrão de ventos. Em vez de correntes frias vindas do sul e sudeste, ventos quentes do norte e nordeste passam a predominar, elevando rapidamente as temperaturas.

Na segunda-feira (18), o dia ainda será ameno, com mínima de 13 °C e máxima de 27 °C. A partir de terça (19), o aquecimento se intensifica, com 29 °C à tarde e céu parcialmente nublado. Na quarta (20), os termômetros devem atingir 32 °C, e na quinta (21), a máxima chega a 33 °C. O calor permanece na sexta (22) e sábado (23), com pouca variação nas temperaturas. No domingo (24), mesmo com leve queda, a previsão ainda indica 32 °C.