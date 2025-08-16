Flávio Paradella: A ‘Adultização’ chega à Câmara

O debate sobre a chamada “adultização” de crianças e adolescentes — termo usado para descrever a exposição precoce a comportamentos, conteúdos e responsabilidades adultas — chegou oficialmente à Câmara Municipal de Campinas. O tema ganhou força nacional depois do vídeo do youtuber Felca, que viralizou ao denunciar a exploração de menores na internet, envolvendo desde “coachs mirins” até influenciadores acusados de expor crianças a conteúdos de cunho sexual.

Na esteira da repercussão, dois vereadores protocolaram propostas na Casa, refletindo abordagens políticas e ideológicas opostas. O primeiro é Filipe Marchesi (PSB), que apresentou um projeto proibindo a participação de menores em eventos, apresentações artísticas ou exposições que, segundo ele, possam “contribuir para a sexualização precoce”. O texto proíbe atividades com coreografias, conteúdos ou manifestações eróticas, bem como o contato visual com nudez ou seminudade, presencialmente ou por imagens. Marchesi defende que a medida não se opõe à educação sexual, mas busca impedir a “hipersexualização” e expor as crianças apenas a conteúdos compatíveis com sua faixa etária. Prevê, ainda, ações preventivas nas escolas, capacitação de professores e criação de um fórum de orientação às famílias.

Já Mariana Conti (PSOL) propôs a “Lei Felca”, que institui a Política Municipal de Combate à Cyberpedofilia e Adultização, com foco na responsabilização e na proteção no ambiente digital. A proposta estabelece campanhas educativas permanentes, canais sigilosos de denúncia, atendimento psicossocial às vítimas, capacitação de profissionais de saúde, educação e segurança, além de parcerias com empresas de tecnologia para criar ambientes online mais seguros. O projeto também prevê sanções a agentes públicos que não comuniquem casos suspeitos e multa para estabelecimentos que ofereçam acesso à internet sem divulgar informações sobre riscos e canais de denúncia.