Taquaral recebe evento com Sinfônica e outras atrações no sábado

A Concha Acústica do Parque Taquaral, em Campinas, será palco de uma noite especial neste sábado (16). A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta um concerto gratuito com repertório 100% brasileiro, celebrando a riqueza e a diversidade da música nacional.

Sob a regência do maestro Rafael Piccolotto, o público poderá apreciar a performance do talentoso bandolinista Hamilton de Holanda.

Para completar a experiência, o evento contará com uma praça de alimentação organizada pelo Polo Cervejeiro, com barracas oferecendo opções para todos os gostos: hambúrgueres, pastéis, milho, batata frita, doces e cervejas artesanais.

O concerto