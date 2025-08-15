Taquaral recebe evento com Sinfônica e outras atrações no sábado

A Concha Acústica do Parque Taquaral, em Campinas, será palco de uma noite especial neste sábado (16). A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas apresenta um concerto gratuito com repertório 100% brasileiro, celebrando a riqueza e a diversidade da música nacional.
Sob a regência do maestro Rafael Piccolotto, o público poderá apreciar a performance do talentoso bandolinista Hamilton de Holanda.
Para completar a experiência, o evento contará com uma praça de alimentação organizada pelo Polo Cervejeiro, com barracas oferecendo opções para todos os gostos: hambúrgueres, pastéis, milho, batata frita, doces e cervejas artesanais.
O concerto
O repertório do concerto inclui o Condor – Ato III “Noturno”, de Carlos Gomes, única obra escrita pelo compositor campineiro sob encomenda; e Bachianas Brasileiras nº 2 – O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.
O bandolinista Hamilton de Holanda interpretará composições próprias como Suíte Som da Imagem, Último Capricho, Concertinho Colibri, Choro Fado, Afro Choro, Mantra da Criação e Maxixe Samba.
Serviço - Apresentação Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas na Concha Acústica
- Data: 16 de agosto
- Horário: 18h
- Local: Concha Acústica Parque Portugal - Lagoa do Taquaral - Av. Dr. Heitor Penteado, 1671 - Parque Taquaral
- Ingressos: Entrada Solidária - levar 1kg de alimento não perecível