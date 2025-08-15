Confronto com BAEP na Avenida Abolição termina com suspeito morto

Um homem, de 47 anos, morreu na noite desta quinta-feira (14) após um confronto com policiais militares na Avenida da Abolição, no Jardim dos Oliveiras, em Campinas. Segundo o boletim de ocorrência, equipes do BAEP e da Polícia Militar patrulhavam a região após denúncia sobre um Jeep Compass cinza suspeito de ser veículo dublê. O carro foi localizado e abordado por uma equipe da PM.

De acordo com a PM, durante a conversa inicial, o motorista abaixou o vidro traseiro e teria apontada uma arma de fogo para o oficial. Diante da ameaça, o agente e outros policiais dispararam. O suspeito foi atingido e morreu no local antes da chegada do resgate.

Na perícia, foi encontrada uma pistola calibre .40 com “pane de chaminé”, indicando uma tentativa de disparo malsucedida. O veículo também continha munições de diferentes calibres. A ocorrência resultou ainda na apreensão, com os policiais envolvidos, de dois fuzis calibre 5,56 e 7,62 e mais uma pistola calibre .40, que passarão por perícia.