Virada Esportiva 2025 prevê mais de 100 atividades gratuitas

De 29 a 31 de agosto acontece em Campinas a Virada Esportiva 2025. Mais de 100 atividades gratuitas irão ocupar clubes, ruas, praças e parques por toda a cidade. A expectativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promotora do evento, é de reunir mais de 60 mil pessoas em uma maratona de 72 horas de saúde, convivência e inclusão.

As inscrições para organizações esportivas que queiram participar estão abertas e podem ser feitas pelo link no banner do portal da Prefeitura ou clicando neste link. .

A iniciativa tem por objetivo oferecer à população experiências com uma grande diversificação de modalidades esportivas voltadas para as crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência.