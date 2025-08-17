Virada Esportiva 2025 prevê mais de 100 atividades gratuitas

De 29 a 31 de agosto acontece em Campinas a Virada Esportiva 2025. Mais de 100 atividades gratuitas irão ocupar clubes, ruas, praças e parques por toda a cidade. A expectativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), promotora do evento, é de reunir mais de 60 mil pessoas em uma maratona de 72 horas de saúde, convivência e inclusão.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As inscrições para organizações esportivas que queiram participar estão abertas e podem ser feitas pelo link no banner do portal da Prefeitura ou clicando neste link. .
A iniciativa tem por objetivo oferecer à população experiências com uma grande diversificação de modalidades esportivas voltadas para as crianças, adultos, idosos e pessoas com deficiência.
A largada da Ultramaratona será no sábado, dia 30 de agosto, às 10h, no Parque Taquaral. Mesmo horário e local do encerramento, na manhã de domingo. São esperados aproximadamente 250 competidores e aqueles que concluírem a prova terão corrido aproximadamente 200 quilômetros.
Taquaral
- Abertura oficial: Sexta-feira (29), às 8h, com uma aula de ritmos para adultos e idosos, ministrada pelas professoras Mônica Aranha e Stella Marques;
- Smart Day: Um aulão de ritmos com professores da Smart Fit. Sábado (30), às 9h, no rinque de patinação;
- Festival de Ginástica Rítmica: Sábado (30), das 13h às 15h, para crianças de 5 a 14 anos da SMEL e de parceiros no ginásio de esportes;
- Ultramaratona 24h: Largada no sábado (30), às 10h, e chegada no domingo (31), às 10h, pista interna do parque;
- Copa Fênix de Vôlei Masculino Livre: Domingo (31), das 8h às 18h, no ginásio de esportes;
- Canoagem Inclusiva: Domingo (31), das 14h às 17h. Instrutores de canoagem farão vivência com pessoas com deficiência física e intelectual, na lagoa do parque.
Patinação no Cultura Artística
De 29 a 31 de agosto, o Clube Semanal de Cultura Artística, localizado no Km 6 da Rodovia Dr. Heitor Penteado, Distrito de Sousas, sediará o Grande Prêmio Nacional de Patinação, com entrada gratuita. São esperados 430 atletas de cinco estados, competindo em onze categorias.
Baseball na Tozan
No domingo (31), às 9h30, na ACA Tozan (estrada D'Este, s/nº, no bairro Guará, Distrito de Barão Geraldo), acontece um treino aberto de baseball para crianças de 6 a 12 anos. A aula será ministrada pelo professor Edson Catutane.
Basquete 3x3
O torneio de basquete 3x3 “Arremesso Social – Virada de Jogo” acontece no domingo (31), a partir das 9h, na Praça Emil Rached (DIC 6, Distrito do Ouro Verde). O evento é voltado para adolescentes e adultos a partir de 15 anos. A realização é do Conselho da Pessoa Negra de Campinas e as inscrições serão feitas no dia, no local do torneio.
Clube dos Médicos: corrida e saúde
No domingo (31), às 7h, o Clube dos Médicos (Estrada de Sousas - Pedreira, Caminho 1, Distrito de Sousas) será o ponto de partida para a Corrida da Sociedade de Medicina, com percursos de 5 km e 10 km.