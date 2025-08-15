15 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
VIOLÊNCIA

GM prende homem por agredir ex-mulher em frente de creche

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O caso aconteceu na quinta-feira (14) e foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.
O caso aconteceu na quinta-feira (14) e foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

A GM (Guarda Municipal) de Campinas prendeu um homem de 25 anos após ele espancar a mulher em uma creche na região dos DICs, no distrito do Ouro Verde. O caso aconteceu na quinta-feira (14) e foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A vítima de 21 anos foi agredida em frente da sua residência, e o agressor se evadiu neste momento, não houve acionamento para a GM nesta situação. Posteriormente ela seguiu com o filho para deixá-lo na escola e avistou novamente o agressor em frente a unidade escolar e pediu ajuda a diretora, que acionou a GM.

A GM foi acionada para apoio a uma vítima de violência doméstica que se encontrava na CEI Estrelinha. No local, a equipe fez contato com a vítima, que estava chorando e apresentava marcas de agressões, relatando ter sido agredida momentos antes por seu ex-companheiro, a qual possuía medida protetiva contra o mesmo.

Ela informou que o autor havia fugido, repassando suas características e vestimentas. Com base nas informações, a guarnição iniciou patrulhamento nas imediações e localizou o homem pela Rua Mendarana.

Diante dos fatos, autor e vítima foram conduzidos à 2ª DDM, onde o infrator permaneceu à disposição da Justiça.

Comentários

Comentários