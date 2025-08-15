GM prende homem por agredir ex-mulher em frente de creche

A GM (Guarda Municipal) de Campinas prendeu um homem de 25 anos após ele espancar a mulher em uma creche na região dos DICs, no distrito do Ouro Verde. O caso aconteceu na quinta-feira (14) e foi levado e registrado no plantão policial da 2ª Delegacia Seccional da cidade.

A vítima de 21 anos foi agredida em frente da sua residência, e o agressor se evadiu neste momento, não houve acionamento para a GM nesta situação. Posteriormente ela seguiu com o filho para deixá-lo na escola e avistou novamente o agressor em frente a unidade escolar e pediu ajuda a diretora, que acionou a GM.

A GM foi acionada para apoio a uma vítima de violência doméstica que se encontrava na CEI Estrelinha. No local, a equipe fez contato com a vítima, que estava chorando e apresentava marcas de agressões, relatando ter sido agredida momentos antes por seu ex-companheiro, a qual possuía medida protetiva contra o mesmo.