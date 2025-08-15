Frente fria estabiliza tempo na RMC e mínima será de 12°C

A previsão do tempo para esta sexta-feira (15) aponta que a passagem de uma frente fria pelo oceano, não vá causar chuvas ou queda nas temperaturas na região, estabilize as temperaturas em torno de 12 a 25°C na RMC (Região Metropolitana de Campinas).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A URA (Umidade Relativa do Ar) fica em torno de 30 a 35% - uma pequena elevação em comparação com os dias anteriores, devido à ventos que trazem umidade do oceano - e proporcione períodos de céu parcialmente nublado entre tarde e noite e possibilidade de neblina em áreas de baixada e vegetação durante as madrugadas.

Ventos morados a fortes durante todo o dia deverão baixar a sensação térmica, especialmente durante as noites e início das manhãs. Até o momento, não há expectativa de chuvas pelo menos até o final da próxima semana.