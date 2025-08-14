Na 3ª pior epidemia, Campinas já soma 42,6 mil casos de dengue

Campinas ultrapassou nesta semana a marca de 42.643 casos confirmados de dengue em 2025, superando o total registrado em 2014 e consolidando o ano como o terceiro pior da série histórica. O cenário só foi mais grave em 2015, com mais de 65 mil registros e 22 óbitos, e em 2024, quando a cidade teve 121 mil confirmações e 92 mortes pela doença.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, 21 óbitos já foram confirmados neste ano. A curva de casos, que atingiu pico em março, vem diminuindo, mas o número ainda mantém Campinas em estado de alerta.

Nesta quinta-feira (14), a pasta divulgou a 32ª edição do Alerta Arboviroses, indicando 27 bairros que terão reforço nas ações de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.