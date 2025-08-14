Viracopos desembarca carga para apresentação de Kylie Minogue

O Terminal de Carga (TECA) do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, recebeu na noite de quarta-feira (13) um carregamento com os equipamentos da cantora Kylie Minogue, que se apresenta em São Paulo no dia 15 de agosto, dentro de sua turnê mundial.
O lote inclui 12 paletes, somando cerca de 19 toneladas. O material foi mantido em área controlada no terminal até a liberação para transporte terrestre. O TECA dispõe de estrutura para movimentar cargas de grande porte, com monitoramento 24 horas e equipe especializada.
Viracopos é um dos principais pontos de entrada de cargas para grandes eventos no país. Nos últimos anos, recebeu equipamentos para artistas como Shakira, Paul McCartney, Bruno Mars, The Weeknd, Linkin Park, Twenty One Pilots, Madonna e Karol G, além de festivais como o Lollapalooza 2024.