Monumento a Carlos Gomes recebe restauração e novas letras

A Prefeitura de Campinas iniciou a substituição das letras com os nomes das óperas mais conhecidas do maestro Antonio Carlos Gomes, no jardim do monumento-túmulo localizado na Praça Bento Quirino, no Centro. O trabalho é executado pelo Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As intervenções começaram na terça-feira (12) com limpeza do local e prosseguiram nesta quarta-feira (13) com a instalação das letras, que têm 40 centímetros de altura e 30 de base, fixadas sobre concreto para garantir maior durabilidade. Entre as obras gravadas estão Il Guarany, Joana de Flandres, Salvador Rosa, Maria Tudor, Lo Schiavo, Condor, Fosca e A Noite do Castelo. A conclusão está prevista para até uma semana.

O serviço inclui também novo paisagismo, com plantio de grama e flores. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, as letras originais estavam quebradas há cerca de dois meses. Ele lembrou que setembro é o Mês Carlos Gomes em Campinas, com eventos artísticos e culturais dedicados ao maestro.