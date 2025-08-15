15 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MAESTRO

Monumento a Carlos Gomes recebe restauração e novas letras

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
Letras de concreto com nomes de óperas do maestro são reinstaladas na Praça Bento Quirino.
Letras de concreto com nomes de óperas do maestro são reinstaladas na Praça Bento Quirino.

A Prefeitura de Campinas iniciou a substituição das letras com os nomes das óperas mais conhecidas do maestro Antonio Carlos Gomes, no jardim do monumento-túmulo localizado na Praça Bento Quirino, no Centro. O trabalho é executado pelo Departamento de Parques e Jardins, da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

As intervenções começaram na terça-feira (12) com limpeza do local e prosseguiram nesta quarta-feira (13) com a instalação das letras, que têm 40 centímetros de altura e 30 de base, fixadas sobre concreto para garantir maior durabilidade. Entre as obras gravadas estão Il Guarany, Joana de Flandres, Salvador Rosa, Maria Tudor, Lo Schiavo, Condor, Fosca e A Noite do Castelo. A conclusão está prevista para até uma semana.

O serviço inclui também novo paisagismo, com plantio de grama e flores. Segundo o secretário de Serviços Públicos, Ernesto Paulella, as letras originais estavam quebradas há cerca de dois meses. Ele lembrou que setembro é o Mês Carlos Gomes em Campinas, com eventos artísticos e culturais dedicados ao maestro.

A Praça Bento Quirino e o monumento são tombados pelo Condepacc. Carlos Gomes nasceu em Campinas em 1836, estudou música na Itália e se destacou internacionalmente como compositor de óperas. Morreu em Belém, em 1896, onde dirigia o Conservatório de Música.

Comentários

Comentários