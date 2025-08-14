Emdec bloqueia via no Cambuí para ligação de rede de esgoto

A Emdec vai interditar totalmente, nesta sexta-feira (15), um trecho da rua Dr. Emílio Ribas, no Cambuí, para obras da Sanasa. O bloqueio começa às 8h30 e deve seguir até as 16h.

A interdição vai do cruzamento com a avenida Coronel Silva Telles até a altura da rua Dr. Sílvio de Moraes Sales. A obra é para ligação de rede de esgoto na altura do número 1.137.

O desvio orientado pela Emdec será pelas avenidas Coronel Silva Telles e José de Souza Campos (Norte-Sul), seguindo pelas ruas Américo Brasiliense e Dr. Emílio Ribas.