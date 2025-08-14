Coringa será julgado em evento de faculdade de Campinas

Campinas será palco de um caso que nem mesmo o Batman conseguiu resolver. Trata-se do julgamento, por júri popular, do Coringa. O supervilão fictício aparece nos livros de histórias em quadrinhos norte-americanos publicados pela editora DC Comics.

O evento acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 19h, no Centro Universitário Unimetrocamp Wyden, e faz parte da II Semana Jurídica, iniciada na última segunda-feira.

Para o coordenador do curso de Direito da Unimetrocamp Wyden, Gustavo Cotomacci, a Semana Jurídica é uma oportunidade única para aproximar o meio acadêmico da prática profissional. “Queremos proporcionar aos nossos alunos e à comunidade um espaço de diálogo e troca de experiências com grandes nomes do Direito, além de atividades dinâmicas que estimulem a reflexão e o raciocínio jurídico”, afirma.