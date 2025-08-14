14 de agosto de 2025
JÚRI POPULAR

Coringa será julgado em evento de faculdade de Campinas

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Atividade integra a II Semana Jurídica do Unimetrocamp Wyden e simula julgamento do vilão da DC Comics.
Atividade integra a II Semana Jurídica do Unimetrocamp Wyden e simula julgamento do vilão da DC Comics.

Campinas será palco de um caso que nem mesmo o Batman conseguiu resolver. Trata-se do julgamento, por júri popular, do Coringa. O supervilão fictício aparece nos livros de histórias em quadrinhos norte-americanos publicados pela editora DC Comics.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O evento acontece nesta quinta-feira (14), a partir das 19h, no Centro Universitário Unimetrocamp Wyden, e faz parte da II Semana Jurídica, iniciada na última segunda-feira.

Para o coordenador do curso de Direito da Unimetrocamp Wyden, Gustavo Cotomacci, a Semana Jurídica é uma oportunidade única para aproximar o meio acadêmico da prática profissional. “Queremos proporcionar aos nossos alunos e à comunidade um espaço de diálogo e troca de experiências com grandes nomes do Direito, além de atividades dinâmicas que estimulem a reflexão e o raciocínio jurídico”, afirma.

A II Semana Jurídica é uma realização do curso de Direito e do Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) da Unimetrocamp Wyden.

Serviço

  • II Semana Jurídica da Unimetrocamp Wyden
  • Data: 14 de agosto
  • Horário: 19h
  • Local: Auditório da universidade
  • Endereço: Rua Dr. Sales de Oliveira, 1661, Vila Industrial, Campinas, SP

