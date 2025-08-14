Flávio Paradella: PT sonda cenário de Tourinho em Brasília

A possibilidade de Pedro Tourinho (PT), presidente municipal do partido em Campinas e ex-candidato a prefeito, assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados ganhou força nos bastidores do PT paulista, mas encontra, obviamente, resistência direta da bancada bolsonarista. O cenário depende do desfecho do processo contra Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália e já condenada em duas instâncias pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o caso está nas mãos do ministro Nunes Marques e pode levar não só à cassação do mandato, mas também à anulação dos votos obtidos pela deputada. Essa hipótese mudaria o cálculo das cadeiras do Legislativo, retirando vagas do PL e redistribuindo-as entre outras siglas. Em tese, isso poderia abrir espaço para que o PT conquistasse mais uma cadeira e chamasse o primeiro suplente, Tourinho.

O PL descarta essa possibilidade. O deputado Coronel Tadeu, que ocupa temporariamente a vaga de Zambelli, disse à Jovem Pan News Campinas que “é absolutamente impossível” o PT assumir diretamente, pois a vaga pertence ao partido pelo qual a deputada foi eleita. “Se eventualmente a Carla Zambelli for cassada, quem assume é um suplente do Partido Liberal e jamais iria essa vaga para outro partido. Essa é a regra da legislação eleitoral”, afirmou.