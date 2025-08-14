14 de agosto de 2025
AUDÁCIA

Motociclista é preso com placa feita de caixa de leite em Sumaré

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar
Motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar

Uma motocicleta com placa artesanal feita utilizando até uma caixa de leite foi apreendida e seu condutor, preso na tarde de quarta-feira (13), na Avenida Fuad Assef Maluf, no Jardim Picerno II, em Sumaré.

Durante um patrulhamento de rotina, policiais avistaram o veículo trafegando em alta velocidade e no sentido contrário ao fluxo. Ao ser abordado, o motociclista não portava itens ilícitos, mas a vistoria revelou que a placa Mercosul exibida era artesanal, diferente da original registrada no sistema.

Além disso, o chassi da moto – uma Honda CG, que deveria ser verde conforme o registro – apresentava indícios de adulteração. Diante das irregularidades, o homem foi conduzido ao plantão policial, onde ficou à disposição da Justiça.

A ocorrência foi registrada como adulteração de sinal identificador de veículo, crime previsto no Código Penal. A motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio.

