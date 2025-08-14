Ex ataca mulher com canivete e foge em Itapira

A Polícia Civil investiga uma tentativa de feminicídio registrada na manhã desta quarta-feira (13) em Itapira (SP). Segundo o boletim de ocorrência, um homem, de 36 anos, atacou a ex-companheira, de 27, com três golpes de canivete, descumprindo medidas protetivas de urgência determinadas pela Justiça no fim de julho.

O crime ocorreu na Rua Antônio Jacomini, no bairro Barão Ataliba Nogueira, quando a vítima chegava à casa do cunhado para entregar os filhos. Testemunhas relataram que o agressor a esperava no local e a atacou após ela recusar entrar no carro dele.

Sara foi socorrida ao hospital da cidade e passou por cirurgia. Segundo familiares, houve acúmulo de sangue no pulmão, mas ela não corre risco de morte. O agressor fugiu em um GM/Celta, que teve alerta de busca emitido para a região, com a última localização apontando para Amparo.