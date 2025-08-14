Perseguição termina em acidente com feridos na Anhanguera

Um homem de 47 anos foi detido na noite desta quarta-feira (13) após provocar um acidente na Rodovia Anhanguera, em Campinas (SP), durante fuga da Polícia Militar. Segundo o boletim de ocorrência, ele dirigia uma Chevrolet Equinox em alta velocidade no Jardim Nova Europa quando ignorou ordem de parada e cruzou vias movimentadas, colocando pedestres em risco.

A perseguição terminou no km 95+500, sentido capital, quando o veículo do suspeito bateu em um Fiat Siena e em um Fiat Argo, arremessando-os para fora da pista. Duas mulheres que estavam no Siena foram levadas ao PS Padre Anchieta, enquanto o motorista do Argo foi encaminhado ao PS Ouro Verde.

O teste do etilômetro indicou 1,20 mg/L de álcool no ar alveolar, mas o suspeito se recusou a fazer exame de sangue no IML. Após avaliação clínica, a médica legista concluiu que ele não apresentava sinais de embriaguez, e uma das vítimas afirmou não ter percebido indícios de consumo de álcool.