Campinas entra em alerta por risco elevado de queimadas

A região de Campinas está no mapa de risco elevado para incêndios, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo. O alerta vale para o período entre esta quinta-feira (14) e segunda-feira (18), devido à baixa umidade do ar, aumento de temperatura e ventos fortes.

Nesta quarta (13), a umidade relativa do ar chegou a 19,4%, às 16h, bem abaixo do ideal de 60%. A população deve evitar exercícios físicos ao ar livre entre 10h e 16h, beber bastante água, umidificar ambientes e se proteger do sol.

De acordo com o Cepagri/Unicamp, a passagem de uma frente fria pelo oceano manterá temperaturas entre 12°C e 25°C, com céu parcialmente nublado e umidade mínima de 30% a 35%. Não há previsão de chuva até o fim da próxima semana, e os termômetros devem subir para até 30°C nos próximos dias.