Sol predomina e temperatura sobe em Campinas

A quinta-feira (14) será marcada por tempo firme e ensolarado em Campinas, com elevação gradual das temperaturas ao longo do dia. A mínima prevista é de 11°C nas primeiras horas da manhã, ainda com sensação de frio, mas menos intensa do que nos últimos dias.

A partir do fim da manhã, o sol garante aquecimento rápido, levando a máxima aos 25°C durante a tarde. Não há previsão de chuva, e o céu deve permanecer praticamente limpo até o fim da tarde, quando pode haver aumento da nebulosidade.

Os ventos sopram de sudeste, com rajadas de até 11 km/h, e a umidade relativa do ar varia entre 34% e 79%. A condição indica que a massa de ar polar segue perdendo força, com tendência de tardes mais quentes nos próximos dias, embora as manhãs ainda sejam frias.