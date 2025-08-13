Prefeitura remove 14 árvores para obra de centro de saúde

A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realiza nesta quinta-feira, 14 de agosto, a supressão de 14 árvores na Avenida Carlos Grimaldi, altura do número 880, no Jardim Conceição, próximo à sede do Tribunal de Contas do Estado. No local será construído o Centro de Saúde 31 de Março.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
As árvores são do tipo leucena, espécie invasora que provoca desequilíbrio ambiental. A remoção foi autorizada com base em laudos técnicos e conta com apoio da CPFL Energia, já que parte das copas alcança as linhas de alta tensão.
Como medida compensatória, serão plantadas 350 árvores ao longo da própria avenida, incluindo espécies nativas da Mata Atlântica como ipê-amarelo, ipê-branco, ipê-roxo, peroba-rosa, aldrago, guarantã e guatambu. Elas são utilizadas em paisagismo e reflorestamento por sua beleza e adaptabilidade.
Interdição e rotas alternativas
A Emdec fará a interdição total da via no sentido Centro–bairro, entre as ruas Círculo Italiani Unit e Carlos Serra do Amaral, a partir das 8h30. Agentes de trânsito orientarão motoristas e monitorarão o tráfego. O desvio será feito pelas ruas Círculo Italiani Unit, Miguel Arnaldo Anderson, Rodrigues de Abreu, Carlos Serra do Amaral, Barão Homem de Melo e Avenida Geraldo Alves Correa.
As linhas de ônibus 362 (Parque Brasília I) e 369 (Parque Imperador) não serão afetadas, já que não passam pelo trecho bloqueado. A operação pode ser adiada em caso de mau tempo.