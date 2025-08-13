Prefeitura remove 14 árvores para obra de centro de saúde

A Secretaria de Serviços Públicos de Campinas realiza nesta quinta-feira, 14 de agosto, a supressão de 14 árvores na Avenida Carlos Grimaldi, altura do número 880, no Jardim Conceição, próximo à sede do Tribunal de Contas do Estado. No local será construído o Centro de Saúde 31 de Março.

As árvores são do tipo leucena, espécie invasora que provoca desequilíbrio ambiental. A remoção foi autorizada com base em laudos técnicos e conta com apoio da CPFL Energia, já que parte das copas alcança as linhas de alta tensão.

Como medida compensatória, serão plantadas 350 árvores ao longo da própria avenida, incluindo espécies nativas da Mata Atlântica como ipê-amarelo, ipê-branco, ipê-roxo, peroba-rosa, aldrago, guarantã e guatambu. Elas são utilizadas em paisagismo e reflorestamento por sua beleza e adaptabilidade.

Interdição e rotas alternativas