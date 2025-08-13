Sinfônica de Campinas recebe Hamilton de Holanda no Taquaral

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas realiza neste sábado, 16 de agosto, mais um concerto gratuito da série “Hilda Hilst”. A apresentação começa às 18h, na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral, com repertório totalmente dedicado à música brasileira.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O programa inclui Condor – Ato III “Noturno”, de Carlos Gomes, única obra escrita pelo compositor campineiro sob encomenda, e Bachianas Brasileiras nº 2 – O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.
O destaque será a participação do bandolinista Hamilton de Holanda, que apresentará obras próprias como Suíte Som da Imagem, Último Capricho, Concertinho Colibri, Choro Fado, Afro Choro, Mantra da Criação e Maxixe Samba.
Segundo o diretor da OSMC, Wanilton Mahfuz, o concerto será conduzido pelo maestro campineiro Rafael Piccolotto e promete exaltar a cultura nacional. “O genial Hamilton de Holanda, um dos maiores bandolinistas do mundo e um dos grandes reis do choro, estará com a OSMC para um repertório 100% brasileiro”, afirmou.
Rafael Piccolotto
Indicado ao Grammy Latino, o maestro é formado pela Unicamp e possui Mestrado e Doutorado em Composição de Jazz pela University of Miami (EUA). Suas obras já foram apresentadas em espaços como a Sala São Paulo, Jazz at Lincoln Center e Carnegie Hall.
Hamilton de Holanda
Divulgação/Nando Chagas
Vencedor de vários Grammy Latinos, o músico é reconhecido por inovar o uso do bandolim e já se apresentou com artistas como Milton Nascimento, Gilberto Gil, Egberto Gismonti e Chick Corea. Foi um dos fundadores da primeira Escola de Choro do mundo e idealizou o Dia Nacional do Choro.