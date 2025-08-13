Sinfônica de Campinas recebe Hamilton de Holanda no Taquaral

A Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas realiza neste sábado, 16 de agosto, mais um concerto gratuito da série “Hilda Hilst”. A apresentação começa às 18h, na Concha Acústica da Lagoa do Taquaral, com repertório totalmente dedicado à música brasileira.

O programa inclui Condor – Ato III “Noturno”, de Carlos Gomes, única obra escrita pelo compositor campineiro sob encomenda, e Bachianas Brasileiras nº 2 – O Trenzinho do Caipira, de Heitor Villa-Lobos.

O destaque será a participação do bandolinista Hamilton de Holanda, que apresentará obras próprias como Suíte Som da Imagem, Último Capricho, Concertinho Colibri, Choro Fado, Afro Choro, Mantra da Criação e Maxixe Samba.