Suspeito de fraude em falsos concursos é preso em Campinas

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (12), um homem em Campinas e outro na capital paulista durante a operação Caça-Fantasmas, que investiga um esquema de golpes por meio de falsos editais de concursos públicos. Mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em Francisco Morato, na região metropolitana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A investigação começou após denúncia de uma vítima, que relatou ter acessado um link para inscrição em concurso, direcionado para uma página quase idêntica ao site oficial do Governo Federal. Seguindo as instruções, ela preencheu dados pessoais e recebeu QR Codes para pagamento de taxas entre R$ 28 e R$ 87. Depois, o antivírus identificou a página como suspeita e a vítima constatou que se tratava de um golpe.

Com base nas informações, os policiais identificaram ao menos 640 boletins de ocorrência com o mesmo padrão. Segundo as apurações, os suspeitos mantinham diversas empresas para dificultar o rastreamento e praticar outros crimes virtuais.