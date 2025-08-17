Sumaré aplica quase mil autuações em ação contra lixo irregular

O programa Sumaré Limpa já contabiliza mais de 960 notificações apenas neste mês de agosto por descarte irregular de resíduos. As autuações incluem casos de terrenos e calçadas com lixo, restos de poda e acúmulo de entulhos.

Segundo a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a operação tem alcance em todas as regiões da cidade. Foram 173 notificações na Área Cura, 151 no Matão, 217 no Maria Antonia, 251 no Centro e 173 em Nova Veneza. A fiscalização é feita pelos agentes do programa com apoio das subprefeituras e busca conscientizar moradores e comerciantes sobre a importância de manter os espaços limpos e prevenir problemas ambientais e de saúde pública.

O prefeito Henrique do Paraíso destacou que a medida faz parte de um esforço contínuo para melhorar a limpeza urbana. “Manter a cidade limpa é um compromisso que assumimos desde o início da gestão. A fiscalização é fundamental para garantir que todos façam a sua parte, evitando o descarte irregular e cuidando dos nossos bairros”, afirmou.