Botão da GM de proteção à mulher já resultou em 20 prisões

O Botão SOS Gama, aplicativo usado por mulheres com medida protetiva atendidas pelo Guarda Amigo da Mulher (Gama), da Guarda Municipal de Campinas, já foi acionado 149 vezes desde que entrou em funcionamento, em 2024. As ocorrências resultaram em 20 prisões.

O acionamento mais recente aconteceu na noite de 11 de agosto, dentro de um ônibus do transporte coletivo. Uma das usuárias reconheceu o ex-marido, contra quem possui medida protetiva, e enviou o alerta.

Segundo a comandante da GM, Maria de Lourdes Soares, o sistema foi fundamental para a ação rápida. “O aplicativo é mais um aliado das mulheres que são assistidas pelo Gama e que possuem medida protetiva. Por meio de um aplicativo de celular, a usuária pode acionar a Guarda Municipal rapidamente em caso de aproximação do agressor, o que aconteceu na noite passada”, afirmou.