Acidente com carretas bloqueia trecho da Dom Pedro I em Campinas

Uma colisão traseira entre duas carretas interditou parcialmente a Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na madrugada desta quarta-feira (13). O acidente ocorreu por volta das 0h07 no km 128, pista sul, e provocou bloqueio de faixas e alça de acesso por quase cinco horas.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela via, uma das carretas seguia sentido sul quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle e bateu na traseira do outro veículo. As duas composições ficaram sobre a faixa de rolamento, provocando vazamento de óleo e exigindo a interdição imediata do trecho.

O motorista da carreta carregada com madeira, de 33 toneladas, ficou gravemente ferido e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária e pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor da outra carreta, que transportava farinha, não sofreu ferimentos.