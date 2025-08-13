14 de agosto de 2025
GRAVE

Acidente com carretas bloqueia trecho da Dom Pedro I em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Colisão deixa motorista gravemente ferido na região da Leroy Merlin.
Uma colisão traseira entre duas carretas interditou parcialmente a Rodovia Dom Pedro I (SP-065), em Campinas, na madrugada desta quarta-feira (13). O acidente ocorreu por volta das 0h07 no km 128, pista sul, e provocou bloqueio de faixas e alça de acesso por quase cinco horas.

Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, responsável pela via, uma das carretas seguia sentido sul quando, por motivos ainda a serem apurados, perdeu o controle e bateu na traseira do outro veículo. As duas composições ficaram sobre a faixa de rolamento, provocando vazamento de óleo e exigindo a interdição imediata do trecho.

O motorista da carreta carregada com madeira, de 33 toneladas, ficou gravemente ferido e foi socorrido pela equipe de resgate da concessionária e pelo Corpo de Bombeiros. Já o condutor da outra carreta, que transportava farinha, não sofreu ferimentos.

As equipes de atendimento atuaram com viaturas de guincho, resgate e apoio, além da Polícia Militar Rodoviária. O tráfego ficou bloqueado nas faixas 2 e 3 e no acostamento, e a alça de acesso ao Anel Viário Magalhães Teixeira (SP-083) também foi fechada no sentido sul, sendo liberada gradativamente a partir das 3h31. O último bloqueio foi encerrado às 4h56.

Não houve derramamento de carga e um dos veículos pôde seguir viagem após avaliação técnica. A perícia vai apurar as causas da colisão.

