Carrefour fecha duas lojas de shoppings em Campinas no dia 30

O Carrefour anunciou o fechamento de duas unidades de hipermercados em Campinas. As lojas do Campinas Shopping e do Shopping Parque Dom Pedro encerram as atividades em 30 de agosto, como parte da revisão estratégica do portfólio da rede.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a empresa, parte dos funcionários foi realocada para outras unidades que seguem operando na cidade. Vídeos com anúncios de encerramento e promoções já circulam nas redes sociais.



Reprodução/Redes Sociais