14 de agosto de 2025
Sampi Campinas

Sampi Campinas
Sampi Campinas

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
ECONOMIA & NEGÓCIOS

Carrefour fecha duas lojas de shoppings em Campinas no dia 30

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Google
Hipermercados do Campinas Shopping e Parque Dom Pedro encerram atividades no fim de agosto
Hipermercados do Campinas Shopping e Parque Dom Pedro encerram atividades no fim de agosto

Carrefour anunciou o fechamento de duas unidades de hipermercados em Campinas. As lojas do Campinas Shopping e do Shopping Parque Dom Pedro encerram as atividades em 30 de agosto, como parte da revisão estratégica do portfólio da rede.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a empresa, parte dos funcionários foi realocada para outras unidades que seguem operando na cidade. Vídeos com anúncios de encerramento e promoções já circulam nas redes sociais.


Reprodução/Redes Sociais

Os dois pontos têm em comum o histórico comercial: antes de receberem o Carrefour, funcionaram como BIG e, posteriormente, Walmart.

Em nota, o grupo reforçou que manterá presença em Campinas com as bandeiras Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Sam’s Club e Atacadão.

Confira a nota:

A empresa informa que as referidas lojas encerrarão suas operações em 30 de agosto, como parte da revisão estratégica do portfólio. A companhia reforça que mantém presença em Campinas por meio das marcas Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Sam's Club e Atacadão.

Resultado do grupo

O anúncio ocorre após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, quando o Carrefour Brasil registrou lucro líquido de R$ 395 milhões, alta de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números refletem o processo de reorganização societária, concluído em 30 de maio, que unificou as bases acionárias no país.

Em abril, os acionistas aprovaram a proposta dos controladores franceses para retirar o Carrefour Brasil da B3, decisão que recebeu 59% dos votos.

Comentários

Comentários