Carrefour fecha duas lojas de shoppings em Campinas no dia 30

O Carrefour anunciou o fechamento de duas unidades de hipermercados em Campinas. As lojas do Campinas Shopping e do Shopping Parque Dom Pedro encerram as atividades em 30 de agosto, como parte da revisão estratégica do portfólio da rede.
Segundo a empresa, parte dos funcionários foi realocada para outras unidades que seguem operando na cidade. Vídeos com anúncios de encerramento e promoções já circulam nas redes sociais.
Reprodução/Redes Sociais
Os dois pontos têm em comum o histórico comercial: antes de receberem o Carrefour, funcionaram como BIG e, posteriormente, Walmart.
Em nota, o grupo reforçou que manterá presença em Campinas com as bandeiras Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Sam’s Club e Atacadão.
Confira a nota:
A empresa informa que as referidas lojas encerrarão suas operações em 30 de agosto, como parte da revisão estratégica do portfólio. A companhia reforça que mantém presença em Campinas por meio das marcas Carrefour Hipermercado, Carrefour Bairro, Sam's Club e Atacadão.
Resultado do grupo
O anúncio ocorre após a divulgação dos resultados do segundo trimestre de 2025, quando o Carrefour Brasil registrou lucro líquido de R$ 395 milhões, alta de 19,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Os números refletem o processo de reorganização societária, concluído em 30 de maio, que unificou as bases acionárias no país.
Em abril, os acionistas aprovaram a proposta dos controladores franceses para retirar o Carrefour Brasil da B3, decisão que recebeu 59% dos votos.