Frutas têm redução média de 11% nos preços em Campinas

Os preços das frutas comercializadas na Ceasa Campinas caíram, em média, 11,1% na semana de 4 a 11 de agosto, segundo levantamento do Sacolômetro. O destaque foi o morango, com queda de 34,2%, passando de R$ 31,67 para R$ 20,83 o quilo. O mamão formosa também registrou forte baixa, de 31,8%, sendo vendido a R$ 3,75/kg.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Na contramão, algumas frutas subiram de preço: o limão tahiti avançou 28,6% (R$ 4,50/kg) devido à entressafra e à baixa maturação no inverno; o melão amarelo teve alta de 20% (R$ 4,62/kg); e a banana nanica subiu 16,7% (R$ 3,50/kg).

As verduras recuaram 2,2%, com destaque para a chicória lisa (-9,1%, R$ 2,00/kg) e o brócolis ninja (-7,2%, R$ 4,64/kg). Já o tomate débora caiu 5,6% (R$ 4,25/kg) e a vagem macarrão recuou 5,3% (R$ 13,85/kg).