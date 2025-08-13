Frutas têm redução média de 11% nos preços em Campinas

Os preços das frutas comercializadas na Ceasa Campinas caíram, em média, 11,1% na semana de 4 a 11 de agosto, segundo levantamento do Sacolômetro. O destaque foi o morango, com queda de 34,2%, passando de R$ 31,67 para R$ 20,83 o quilo. O mamão formosa também registrou forte baixa, de 31,8%, sendo vendido a R$ 3,75/kg.
Na contramão, algumas frutas subiram de preço: o limão tahiti avançou 28,6% (R$ 4,50/kg) devido à entressafra e à baixa maturação no inverno; o melão amarelo teve alta de 20% (R$ 4,62/kg); e a banana nanica subiu 16,7% (R$ 3,50/kg).
As verduras recuaram 2,2%, com destaque para a chicória lisa (-9,1%, R$ 2,00/kg) e o brócolis ninja (-7,2%, R$ 4,64/kg). Já o tomate débora caiu 5,6% (R$ 4,25/kg) e a vagem macarrão recuou 5,3% (R$ 13,85/kg).
Os legumes voltaram a subir, com alta de 2,4%. A berinjela liderou as valorizações, com aumento de 45,4% (R$ 7,27/kg). No grupo de raízes e tubérculos, houve avanço de 2%, puxado pela batata doce (+25%, R$ 2,50/kg) e pela cenoura (+11,1%, R$ 2,50/kg).
No setor de ovos, a tendência de queda se manteve, com recuo médio de 2,6%. O ovo branco caiu 5,4%, sendo comercializado a R$ 175,00 (30 dúzias), devido à alta oferta no mercado.