Campanha do Agasalho é prorrogada até 11 de agosto

A Campanha do Agasalho 2025 foi prorrogada pela Prefeitura de Campinas até o dia 11 de agosto. Até agora, já foram arrecadadas 21.147 quilos de roupas, cobertores e outros itens de inverno, reforçando a mobilização solidária com o lema “Cada Peça uma Cor. Cada Cor mais Calor!”.

Segundo a secretária de Desenvolvimento e Assistência Social, Vandecleya Moro, a decisão pela prorrogação busca ampliar o alcance da iniciativa, mesmo com o avanço das temperaturas.

“As temperaturas ficam mais altas a partir de agosto, mas as noites e madrugadas continuam frias. Tivemos uma boa adesão e a prorrogação vai possibilitar que mais gente doe”, afirmou.

A campanha conta com 157 pontos de coleta em todas as regiões de Campinas, onde a população pode doar roupas de inverno, calçados, cobertores e outros itens em bom estado. A lista completa dos postos está disponível no site oficial: campinas.sp.gov.br/sites/campanhadoagasalho/a-campanha.