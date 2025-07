Quarta será o dia mais frio de julho em Campinas

A quarta-feira (30) será o dia mais gelado do mês de julho em Campinas, com mínima prevista de apenas 7?°C. A cidade enfrenta o ápice do frio trazido pela frente fria que chegou no início da semana, acompanhada por uma massa de ar polar.

A previsão indica céu limpo pela manhã, aumento de nuvens à tarde e noite com poucas nuvens, mas sem chance de chuva. A máxima não deve passar dos 20?°C, mantendo a sensação de frio durante todo o dia.

Os ventos sopram do sudeste com intensidade de até 9 km/h e a umidade relativa do ar varia entre 37% e 77%, o que mantém o tempo seco, mesmo com as temperaturas baixas.