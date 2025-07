Flávio Paradella: Acordo encerra desgastante impasse

Depois de meses de tensão, debates públicos e decisões judiciais, Prefeitura de Campinas e o Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira colocaram um ponto final em um dos impasses mais desgastantes da atual gestão. As partes chegaram a um acordo formal para renovação do convênio, com vigência a partir de 1º de setembro. O entendimento será homologado na Justiça, por intermédio do Ministério Público, que atuou como mediador.

No centro da disputa, estava o valor do repasse mensal e o futuro da rede de serviços de saúde mental da cidade. Agora, a prefeitura vai pagar R$ 6,9 milhões por mês à entidade — valor superior aos R$ 6,08 milhões anteriores e aos R$ 6,5 milhões temporários fixados em julho pela Justiça. Em contrapartida, o município assumirá gradativamente parte dos serviços prestados hoje pela organização, em um modelo híbrido que ainda será detalhado em plano de trabalho conjunto.

Apesar da resolução, algumas dúvidas permanecem: quais setores serão incorporados pela rede pública? Qual o cronograma de transição? Haverá impacto no quadro de profissionais e na qualidade do atendimento? São pontos que precisarão ser acompanhados de perto pela sociedade civil, conselhos e órgãos de controle.