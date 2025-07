Reincidente, ladrão é preso furtando casa de idosa em Campinas

Durante a prisão, ele resistiu e foi necessário uso de força pelos policiais. Ele foi encaminhado ao PS Anchieta para atendimento e liberado em seguida. A moradora do imóvel, de 64 anos, foi chamada à delegacia e reconheceu todos os bens subtraídos, que já estavam separados perto da porta para serem levados.

De acordo com o boletim de ocorrência, a casa localizada na Rua São Patrício foi invadida por volta das 18h . Policiais militares chegaram ao local e encontraram a porta arrombada. Dentro da residência, flagraram o suspeito recolhendo diversos objetos. Ao perceber a presença da PM, ele tentou fugir pulando os muros das casas vizinhas, mas foi alcançado e detido dentro de uma escola.

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante no domingo (27), tentando furtar a residência de uma idosa no Conjunto Habitacional Padre Anchieta , em Campinas. Segundo a Polícia Civil, o criminoso tem diversas passagens anteriores por furto e já era conhecido da vizinhança.

Entre os objetos recuperados estavam quatro televisores, um notebook, um micro-ondas, bijuterias, produtos de beleza e R$ 23 em moedas. Todos foram devolvidos à vítima.

A Polícia Civil representou pela prisão preventiva do acusado, justificando que ele vive da prática de crimes, além de ter causado prejuízo à vítima e enfrentado os policiais no momento da prisão. O delegado destacou ainda que a idosa mora sozinha e tem medo de novas investidas do criminoso, que conhece sua rotina.