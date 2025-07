Frente fria derruba temperaturas em Campinas nesta terça

A mudança no tempo chegou com força a Campinas. Depois do calor no domingo e da chuva nesta segunda-feira, a terça será marcada por temperaturas baixas e tempo firme. A virada climática é provocada por uma frente fria que avança sobre o Sudeste, acompanhada por uma massa de ar polar.

Segundo a previsão, a mínima será de 11 graus e a máxima não deve passar dos 19. O dia será de céu limpo, sem nuvens e sem previsão de chuva. Durante a madrugada e à noite, a sensação térmica deve ser ainda mais baixa, especialmente em regiões com maior vegetação e áreas rurais da cidade.

A umidade relativa do ar varia de 39% a 90%, e os ventos sopram do sudoeste a 9 km por hora. A condição deve se manter até a madrugada de quarta, com expectativa de frio mais intenso nas primeiras horas do dia.